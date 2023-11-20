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Андре Уорд раскритиковал попадание Нганну в топ-10 рейтинга WBC

Андре Уорд раскритиковал попадание Нганну в топ-10 рейтинга WBC
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Бывший лидер рейтинга pound-for-pound и чемпион мира в двух весовых категориях американец Андре Уорд раскритиковал попадание камерунского бойца MMA Фрэнсиса Нганну в рейтинг Всемирного боксёрского совета (WBC).

«У вас есть парни, которые изо всех пытаются войти в этот топ-10. И я скажу так, как есть – это политика. Вот что происходит с санкционирующими организациями. Маурисио Сулейман [президент WBC] начинается злиться, когда я говорю об этом, он начинает писать мне, но ему нужно убедиться, что он делает правильные вещи для компании.

Вы не можете вносить парня в рейтинги в зависимости от его имени или от того, что происходит за кулисами. Нганну отлично выступил, но это был единичный случай. Он должен заявить о себе. WBC делает всё, что хочет», — сказал Уорд в подкасте The MMA Hour.

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