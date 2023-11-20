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Менеджер Усика объяснил, почему у Фьюри возникнут проблемы в бою с украинцем

Менеджер Усика объяснил, почему у Фьюри возникнут проблемы в бою с украинцем
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Эгис Климас, менеджер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинца Александра Усика (21-0, 14 KO), объяснил, почему его подопечный сможет навязать конкуренцию обладателю титула WBC британцу Тайсону Фьюри (34-0-1, 24 KO).

«Звание абсолютного чемпиона всегда было целью. Никто не верил, что он сможет стать абсолютным чемпионом в первом тяжёлом весе, никто не верил, что он вообще поднимется в супертяжёлый вес. Посмотрите, чего он добился и как всё изменилось.

Фьюри не очень хорошо смотрится против левшей. И не очень хорошо смотрится против маленьких парней. А у Усика есть и то, и другое. Он меньше Фьюри, да и к тому же левша, так что посмотрим, как всё сложится», — приводит слова Климаса ProBoxTV.

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