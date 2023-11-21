Хргович – о бое между Усиком и Фьюри: я следующий в очереди на титул

Хорватский боксёр Филип Хргович, являющийся обязательным претендентом на титул IBF в супертяжёлом весе, заявил, что ожидает окончания поединка между чемпионом мира по версиям WBA, IBF и WBO Александром Усиком и чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри, чтобы сразиться с победителем этого боя.

«Я следующий в очереди на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе. Я буду драться с победителем боя между Усиком и Фьюри. А если они освободят пояс и захотят провести матч-реванш, я буду драться со следующим лучшим бойцом в рейтинге IBF. Это будет победитель поединка Энтони Джошуа – Отто Валлин. Следующий год будет очень интересным», — приводит слова Хрговича BoxingScene.

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