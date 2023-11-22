Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Алексей Тищенко отреагировал на победу Никиты Цзю в чемпионском бою

Алексей Тищенко отреагировал на победу Никиты Цзю в чемпионском бою
Комментарии

Олимпийский чемпион 2016 года и боец первого тяжёлого веса (до 90,7 кг) россиянин Евгений Тищенко прокомментировал победу австралийского проспекта Никиты Цзю в поединке с соотечественником Диланом Биггсом, который состоялся сегодня, 22 ноября.

«Могу только поздравить, молодец. Продолжает спортивную жизнь своего отца и брата. Спортивная династия. Если смогут повторить успех отца, это будет один из уникальных случаев в истории спорта. Такое бывает очень-очень редко.

Никита продемонстрировал характер и самообладание. Допустил ошибку, но не расклеился, собрался. Смог довести дело до победы. Это лидерское и чемпионское качество», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Материалы по теме
Никита Цзю нокаутировал Дилана Биггса, завоевав свой первый титул
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android