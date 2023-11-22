Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Фроч: Тайсон Фьюри прошёл свой пик, ему больше не нужен бокс

Фроч: Тайсон Фьюри прошёл свой пик, ему больше не нужен бокс
Комментарии

Многократный чемпион мира, а ныне комментатор, британец Карл Фроч считает, что действующий чемпион WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 KO) больше не заинтересован в своей карьере.

«Он должен выжать максимум из себя [в поединке с Усиком]. Но я считаю, что он миновал свой пик. Он много весит, он замедлился и стал тяжёлым.

У меня есть кое-какие инсайды из его тренировочного лагеря. Он не хочет бегать как раньше, и его спарринги уже не те. То же самое, что и у Джошуа, это серебряная пижама. Вы смотрите на свой банковский счёт и задаёте себе вопрос: «Зачем я дерусь?» Ему это не нужно», — сказал Фроч в интервью talkSPORT.

Напомним, поединок Усика и Фьюри состоится 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Материалы по теме
Андре Уорд сказал, кто победит в бою Усика и Фьюри
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android