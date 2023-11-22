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Перейра ответил на вызов Чимаева

Перейра ответил на вызов Чимаева
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Чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории бразилец Алекс Перейра отреагировал на вызов со стороны непобеждённого арабо-чеченского бойца Хамзата Чимаева.

«Чимаев очень много болтает. Он не может принимать чужой успех. Я стал чемпионом в двух дивизионах, а он так и остался вечно перспективным бойцом для UFC. Разве твой большой гонорар сравним с моим достижением, Хамзат? Этого ли ты хотел, когда дебютировал в UFC? Я думаю, что нет. Каждый боец мечтает быть чемпионом, но ты — не чемпион», – заявил Поатан в своих социальных сетях.

Ранее Чимаев попросил генерального директора UFC Дану Уайта дать ему возможность подраться с Перейрой за титул организации в полутяжёлой весовой категории. Примечательно, что сам Хамзат выступает в среднем дивизионе.

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