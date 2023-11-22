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Источник: Джермелл Чарло освободил титул IBF, на который претендует россиянин

Источник: Джермелл Чарло освободил титул IBF, на который претендует россиянин
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Бывший абсолютный чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) американец Джермелл Чарло (35-2-1, 19 KO) отказался от титула IBF, сообщает издание BoxingScene.

Напомним, ранее IBF обязала провести Чарло обязательную защиту против непобеждённого россиянина Бахрама Муртазалиева (21-0, 15 KO).

Теперь, согласно правилам, Муртазалиев сразится за вакантный титул с соперником, занимающим наивысшую строчку в рейтинге – это немецкий экс-чемпион Джек Кулкай (33-4-0, 14 KO).

Бахраму Муртазалиеву 30 лет. Россиянин дебютировал на профессиональном ринге в 2014 году и с 2016-го регулярно выступает в Соединённых Штатах.

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