Ковалёв: я понимал, что выиграть у Канело невозможно

Трёхкратный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) и бывший член рейтинга pound-for-pound, звёздный россиянин Сергей Ковалёв поделился воспоминаниями о своём поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.

«У них профессиональная команда, которая всё зондирует. Я понимал, выиграть невозможно, но… понимал ещё, что ничего невозможного нет. Поэтому рискнул, попробовал.

Там был момент, нас же на полтора часа в раздевалке задержали. Мы оделись, не первый день в боксе. Мы знаем, когда одеваться, когда разминаться, когда выходить… Вроде выходить, залетает телевизионщица: «Что вы так рано? У нас же ещё три пары UFC». А почему мы об этом не знаем?

Энергии и так было мало после боя с Ярдом, такой короткий период восстановления и подготовки, и плюс ещё вот это. Я мысленно сжёг всю оставшуюся энергию. И когда уже в ринг вышли, что-то делал, но когда после седьмого раунда сел в угол, тренеру сказал: «Я пустой как барабан», — сказал Ковалёв в интервью YouTube-каналу «ШКОЛА БОКСА Алика Бикбулатова».