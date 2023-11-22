Кроуфорд отреагировал на лишение звания абсолютного чемпиона мира

Теперь уже бывший абсолютный чемпион мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Теренс Кроуфорд отреагировал на решение Международной боксёрской федерации (IBF) лишить его титула из-за отказа проводить бой с обязательным претендентом соотечественником Джароном Эннисом.

«Я понимаю, что это неидеальная ситуация. И я знаю, что он [Эннис] расстроен из-за того, что не смог отобрать титул у чемпиона. Подобное расстраивает.

Если бы я был на его месте, то предпочёл бы сразиться за вакантный титул. Я бы подрался со следующим парнем в рейтинге. Не присылайте мне пояс по почте. Кажется, что теперь получать пояса по почте считается нормальным», — приводит слова Кроуфорда издание BoxingScene.