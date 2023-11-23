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Павлович раскрыл, что делал первое время после поражения нокаутом в бою с Аспиналлом

Павлович раскрыл, что делал первое время после поражения нокаутом в бою с Аспиналлом
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Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в тяжёлой весовой категории россиянин Сергей Павлович рассказал, как проводил первое время после поединка с британцем Томом Аспиналлом, который он проиграл нокаутом в первом раунде. Спортсмены встречались в ночь с 11 на 12 ноября мск на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США).

«У меня ничего не поменялось, потому что тренировочный процесс непрерывный. Может, после боя какие-то две недели отдыха есть, но они пролетают быстро – поездил на океан, поплавал и всё. Когда активный образ жизни, то твой отдых, по крайней мере в моём случае, это две недели отъедания, лежания, валяния, набирания сил. И потом по-новому начинается плотный график», — сказал Павлович у себя в социальных сетях.

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