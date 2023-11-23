Гаджиев: Исмаилов и Минеев в старости будут вместе чай пить

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о соперничестве известных российских бойцов смешанных единоборств Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова. Они встречались уже дважды: в первом поединке была зафиксирована ничья, второй бой завершился победой Минеева техническим нокаутом.

«Противостояние Минеев – Штырков не становится тем, чем могло бы стать, по одной простой причине – они сильно конфликтовали года три назад, а потом перестали конфликтовать. Поэтому они в ринг не зашли врагами. А Исмаилов и Минеев всегда антагонисты. Хотя я сказал, что однажды в старости они будут вместе чай пить. Будет что вспомнить», — сказал Гаджиев на канале «Вестник ММА» в YouTube.

Камил Гаджиев — о боях Минеева со Штырковым и Исмаиловым: