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Денис Гольцов прошёл процедуру взвешивания перед финалом Гран-при PFL

Денис Гольцов прошёл процедуру взвешивания перед финалом Гран-при PFL
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Российский боец смешанных единоборств Денис Гольцов, выступающий в промоушене PFL, в преддверии поединка с бразильцем Ренаном Ферейрой по прозвищу «Проблема» прошёл процедуру взвешивания. Вес российского тяжеловеса составил 110,95 кг, тогда как его оппонент показал на весах 118,48 кг.

Всего на счету «Русского богатыря» Гольцова 39 поединков в ММА. Он одержал 32 победы, 15 из которых были добыты нокаутом. Последняя была над Джорданом Хейдерманом в конце августа. Россиянин завершил поединок победой в конце первого раунда.

34-летний Феррейра провёл на профессиональной арене 14 поединков, в которых одержал 11 побед, 10 — досрочно.

Бой Гольцова и Феррейры станет финалом Гран-при PFL в тяжёлой весовой категории и состоится в Вашингтоне (США) в ночь на 25 ноября 2023 года.

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