Магомед Магомедкеримов показал вес перед финалом Гран-при PFL

Российский боец смешанных единоборств, 33-летний Магомед Магомедкеримов прошёл процедуру взвешивания перед финалом Гран-при PFL в полусреднем весе. Магомедкеримов уложился в весовой лимит и показал вес 77,11 кг.

Соперником россиянина станет шведский боец африканского происхождения Садибу Си. Отметим, что он оказался чуть легче Магомедкеримова и показал вес 77,02 кг.

Всего на счету Магомеда Магомедкеримова 39 поединков на профессиональной арене, в которых он одержал 33 победы, из них 13 нокаутом и 9 сабмишеном. Его последний бой состоялся в конце августа 2023 года — согласно единогласному судейскому решению он одержал победу над Соломоном Ренфро.

Поединок между Магомедкеримовым и Си состоится в ночь на 25 ноября 2023 года.