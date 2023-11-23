«Катмен спас бой». Борщёв рассказал о своём рассечении в бою с Садыховым

Российский боец UFC Вячеслав Борщёв поделился воспоминаниями о своём последнем поединке в промоушене, когда он бился против Назима Садыхова. Напомним, в их бою на UFC 295 была зафиксирована ничья.

«Я даже переписывался с катменом, благодарил его. По сути, он спас бой. Могли остановить, конечно — там ужас что было. Я вообще удивился — и хорошо, что не остановили. Наверное, не остановили, потому что кровь уже не текла. У меня вообще хорошо то, что в такие моменты [сначала] куча крови вытекает, а потом останавливается. Будто она там хранится. В этом повезло, а так рассечение было жуткое. Я когда там сидел, то не знал же, что там такое. Катмен даже правила нарушил. Я услышал звук, что раунд сейчас будет начинаться, и пытаюсь встать, а он такой: «Сиди, не двигайся». Я думаю ещё — чего он докопался, я драться хочу уже. А потом посмотрел — там такая сечка, конечно. И он прям залепил её», — сказал Борщёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.