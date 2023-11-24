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Перейра объяснил, почему вызов от Хамзата Чимаева не имеет для него никакого смысла

Перейра объяснил, почему вызов от Хамзата Чимаева не имеет для него никакого смысла
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Бразильский чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории Алекс Перейра высказался о недавнем вызове со стороны непобеждённого бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева. Ранее Чимаев попросил президента UFC Дану Уайта дать ему возможность подраться с Перейрой за титул в полутяжёлом весе.

«Всё началось после боя с Исраэлем Адесаньей, когда я завоевал чемпионский пояс UFC в среднем весе. Чимаев бросил мне вызов, заявил, что хочет отобрать у меня титул. Я предложил ему провести бой в полутяжёлом весе, но он отказался.

Теперь я чемпион в полутяжёлом дивизионе, и он вызывает меня уже на бой в этом весе. Это показывает, что он просто из тех бойцов, которые охотятся за хайпом чемпионов и пытаются привлечь к себе внимание. Что мне сделать? Вызвать его на бой в тяжёлом весе? Для меня это не имеет никакого смысла», — сказал Перейра на своём канале в YouTube.

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