«Какая разница: Минеев, Исмаилов, Штырков, Вагабов». Штырков — о возможных соперниках

Известный боец смешанного стиля Иван Штырков заявил, что готов к противостоянию против любого бойца, который будет готов выйти против него.

«Начну с того, что даже если я не выиграю бой с Минеевым по ММА, то этот бой для Вагаба всё равно останется интересен. Я не понимаю, что за отсылка. Сейчас какая разница: Минеев, Исмаилов, Штырков, Вагабов, — есть имена, которые в принципе интересны всем. Тот же Шлеменко. В какой-то промежуток своей карьеры ты становишься интересен, а если ты показываешь достойные бои, то ты долгое время будешь оставаться интересным, даже если не всегда побеждаешь. На определённом уровне для организаций это не ключевой фактор. Вон, Хан дрался с отрицательным рейтингом в UFC за нереальные бабки», — сказал Иван Штырков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.