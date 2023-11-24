Кирилл Сидельников: у Вадима Немкова есть все шансы стать чемпионом UFC

Российский боец смешанных единоборств Кирилл Сидельников выразил уверенность в способности своего соотечественника Вадима Немкова стать чемпионом промоушена UFC.

«У Вадима есть все шансы стать чемпионом UFC. Он на подъёме эмоциональном, серии побед. У него организм в том возрасте, когда есть подъём. Я считаю, что он в любой весовой категории спокойно себя чувствовать будет. Будь то Аспиналл или Ган. Вадим разносторонний, умеет бороться, классно работать руками. Для Вадима подстроиться под любого соперника легко и просто», – сказал Кирилл Сидельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

На счету Немкова 17 побед в смешанных единоборствах при двух поражениях.

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