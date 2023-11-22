Немков готов разорвать тяжеловесов UFC и PFL. Первая цель Вадима — Нганну

Совсем недавно прозвучали новости о том, что PFL приобрела Bellator. Сразу стало понятно, что практически все топовые бойцы останутся в лиге и будут сражаться за чемпионские титулы с действующими обладателями поясов. Особенный интерес вызывает будущее Вадима Немкова, который, похоже, окончательно определился с весовой категорией, начал планировать предстоящие события. И россиянин решил заходить в новую лигу громко.

Немков решил с ходу рассказать, чего именно он ждёт от попадания в PFL. Видно, что размениваться на противостояния с проходными соперниками Вадим не рассчитывает. И ждать чемпионского боя долго россиянин не будет.

Вадим Немков Бывший чемпион Bellator в полутяжёлом весе «Выступать я планирую в тяжёлом весе, поэтому точно не выступлю в поединке чемпионов Bellator и PFL в полутяжёлом весе, потому что врачи запретили мне туда спускаться и гонять по 20 кг. Мне было бы интересно подраться с Фрэнсисом Нганну и проверить себя с таким сильным соперником. О переходе в UFC пока не думаю, потому что мой контракт действует ещё год, и я должен его сначала отработать».

Стоит отметить, что в тяжёлом весе PFL у Вадима действительно большие шансы на титульный бой. Из топов там были Денис Гольцов, Ренан Феррейра, Бруно Каппелоцца. И это при том, что у последнего длительная дисквалификация. А все остальные представители дивизиона слишком далеки от того, чтобы называть их топами. Поэтому противостояние Немкова с Нганну действительно выглядит афишей, которая привлечёт к себе запредельное внимание фанатов смешанных единоборств.

Другой вопрос заключается в том, насколько реально завоевать чемпионский пояс в компании с Нганну. Фрэнсис выступает в этом весе постоянно, идеально чувствует своё тело и соперников. А последний поединок, пусть и по правилам бокса, продемонстрировал, что боец находится в великолепном состоянии. Он обладает невероятной выносливостью, очень быстр, а главное – имеет сокрушительный удар. Тайсон Фьюри соврать не даст. Поэтому, если Вадим действительно сможет пройти такое сложное испытание, он может на долгое время стать доминирующим чемпионом в тяжёлом весе.

В нынешнем сезоне трансляции PFL доступны в Okko.

В UFC, пусть туда Вадим пока и не собирается, тоже неплохие перспективы. Через год, скорее всего, лига уже попрощается с Джоном Джонсом и Стипе Миочичем, которые могут завершить спортивную карьеру. А из супертопов остаются Том Аспиналл, Сергей Павлович и Сириль Ган. И Вадим может сделать именно то, что не удалось его соотечественнику. Немков обладает очень неплохими навыками борьбы, что может быть определяющим фактором против Аспиналла и Гана. Сергею не хватало именно этого компонента, пусть и проиграл Тому он нокаутом. Но подсознательно в голове могла сидеть мысль, что англичанин попытается сделать проход.

Покупка Bellator от PFL может стать просто великолепным шансом для Немкова, который откровенно застаивался в последнее время. Теперь его ждут новые соперники и очень серьёзные вызовы. Россиянин, правда, сразу наметил мощную цель. Но если получится справиться с Нганну, дальше не будет страшен любой соперник. Поэтому Вадим может пошуметь сначала в PFL, а затем отправиться покорять и UFC.