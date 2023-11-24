Пётр Ян: младший сын рвётся на гимнастику, а старший хочет на футбол

Популярный российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории Пётр Ян высказался о спортивных предпочтениях своих детей. По словам Петра, младший сын хочет заниматься гимнастикой, а старший – футболом.

«Младшему сыну три года — рвётся на гимнастику. Другому сыну семь лет. Он хочет на футбол. Я его отвёл на отбор, где 50 человек на место, но помогать ему не собираюсь. Если пройдёт отбор, то пройдёт его сам. С сыном поспорили на определённую вещь», — передаёт слова Яна корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, в последнем поединке Пётр сражался с представителем Грузии Мерабом Двалишвили. Их бой прошёл 12 марта в Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night 221 и был главным событием спортивного мероприятия. Противостояние продлилось все пять раундов и завершилось победой грузина единогласным решением судей.