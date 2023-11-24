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PFL 10: 2023 PFL World Championship
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Раисов: хочу подраться с Чимаевым, Хабибом и Махачевым

Раисов: хочу подраться с Чимаевым, Хабибом и Махачевым
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Российский боец смешанных единоборств Юсуф Раисов заявил, что хотел бы провести бой против бойцов UFC Хамзата Чимаева и Ислама Махачева, а также против ветерана промоушена Хабиба Нурмагомедова, и рассказал об опыте спарринга с Чимаевым.

«Мы тренировались, но не боролись. Хамзат – большой парень. Он, наверное, утрировал. У него тоже советская школа борьбы. Получается, что у нас обоих кавказская. Хамзат хорошо борется. Когда я гонял вес, он был в зале после своего боя. Мы не боролись, но сделаем это обязательно. И с ним хочу, и с Хабибом. С Исламом мы чуть-чуть боролись. Мне интересны такие большие имена, ребята, которые настолько хорошо показывают борьбу. Хамзат многие свои бои заканчивал в первых раундах. Это, наверное, и психологическая составляющая. Молодцы – любой, кто тренируется, кто работает в своей сфере, по воле всевышнего добивается успеха», — заявил Раисов в интервью «РБ Спорт».

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