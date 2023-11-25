Денис Гольцов потерпел досрочное поражение от Ренана Феррейры в бою за титул PFL

Сегодня, 25 ноября, в Вашингтоне (США) проходит турнир по смешанным единоборствам PFL World Championship. В рамках соревнований прошёл поединок между бразильцем Ренаном Феррейрой и представителем России Денисом Гольцовым. Они подрались за титул PFL в тяжёлом дивизионе.

Бой завершился победой бразильца нокаутом в первом раунде. Таким образом, Феррейра стал обладателем титула в тяжёлом весе.

Всего на счету «Русского богатыря» Гольцова 40 поединков в ММА. Он одержал 32 победы, 15 из которых были добыты нокаутом. Последняя была над Джорданом Хейдерманом в конце августа. Россиянин завершил поединок победой в конце первого раунда.

34-летний Феррейра провёл на профессиональной арене 15 поединков, в которых одержал 12 побед, 10 — досрочно.