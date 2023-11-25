«328 километров за 3 месяца». Тренер Махачева — о подготовке бойца к реваншу с Волкановски

Сейфулла Магомедов, член тренерского штаба чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) Ислама Махачева, рассказал о подготовке подопечного к выступлению на турнире UFC 294 в октябре.

«К подготовке UFC 294 Ислам Махачев за три месяца пробежал 328 километров и 200 метров, поднял больше 10 тонн железа. Хочешь быть лучшим, делай больше других», — написал Магомедов в социальных сетях.

Напомним, изначально соперником Махачева должен был стать экс-чемпион Чарльз Оливейра, однако бразилец получил рассечение на тренировке, после чего ему на замену вышел действующий обладатель титула в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски. Махачев победил техническим нокаутом в первом раунде.

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