Тренер Махачева рассказал, почему не хотел тренировать Кейна Веласкеса

Хавьер Мендес, тренер действующего чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Ислама Махачева, признался, что не хотел тренировать легендарного тяжеловеса Кейна Веласкеса до встречи с ним.

«Я помню, как впервые встретился с Кейном Веласкесом. Кажется, это был 2006 год. Его менеджер сказал, что у него есть великолепный тяжеловес с великолепной выносливостью, который мне понравится. И я ответил: «Отлично».

Как только менеджер сказал мне, что он мексиканец, я потерял интерес, подумав: «Оу, он, наверное, толстый мексиканец, хороший боец, но слишком тяжёлый, с лишним весом. Я никогда не видел подтянутого мексиканского парня», — сказал Мендес в интервью YouTube-каналу Red Corner MMA.