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Веттори обратился к Чимаеву, Шаре Буллету и премьер-министру Израиля

Бывший претендент на чемпионский пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем дивизионе итальянец Марвин Веттори обратился к возможным соперникам по следующему бою.

«С кем я буду драться в следующий раз? У меня руки чешутся. Хамзат Чимаев? Беньямин Нетаньяху? Одноглазый боец Шара Буллет? Джон Фьюри?» — написал Веттори в своих социальных сетях.

Хамзат Чимаев и Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, выступают в среднем дивизионе UFC. Беньямин Нетаньяху является действующим премьер-министром Израиля. Джон Фьюри – отец известных боксеров Тайсона и Томми Фьюри.

Напомним, профессиональный рекорд Марвина Веттори в смешанных единоборствах составляет 19-1-7. Последний бой итальянец провёл 17 июня текущего года на турнире UFC на ESPN 47. Тогда он единогласным решением судей уступил Джареду Каннонье.