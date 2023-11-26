Джо Роган прокомментировал атаку пропалестинских активистов на автобус с бойцами UFC

Известный телеведущий и комментатор боёв MMA Джо Роган высказался о недавнем скандальном инциденте с атакой пропалестинских активистов на автобус UFC. В транспортном средстве находились экс-чемпион UFC в полутяжёлом дивизионе Джамал Хилл и бывший обладатель титула организации в полусреднем весе Робби Лоулер.

«Там были какие-то пропалестинские акции. Было дико. Куча людей. Всё это выглядело организованно. Они атаковали автобус UFС, в котором были Хилл и Лоулер. Били окна, резали шины. Им повезло, что пацаны не вышли из автобуса и не дали волю кулакам. А то некоторых могли и вовсе запустить в космос», – заявил Роган на своём YouTube-канале.

Напомним, в ночь на 12 ноября в Нью-Йорке (США) состоялся турнир UFC 295, в главном событии которого Алекс Перейра досрочно победил Иржи Прохазку и стал чемпионом организации в полутяжёлой весовой категории. Перед тем ивентом пропалестинские активисты набросились на автобус UFC, в котором находились бойцы.