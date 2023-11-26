Дэвин Хейни заявил, что готов вернуться в лёгкий вес

Бывший абсолютный чемпион в лёгком весе американский боксёр Девин Хейни, поднявшийся в первый полусредний вес (до 63,5 кг), готов вернуться в дивизион до 61,2 кг, чтобы привести поединок с обладателем титула по версии WBA Джервонта Дэвисом. Об этом Хейни рассказал в интервью Fighthub.

«Дэвис постоянно говорит, что он хочет драться. Я уже неоднократно заявлял, что нам нужно подраться. Я лицо бокса. Тот, кто рискует, соревнуясь с лучшими бойцами в мире, заполняя арены. Я не из тех, кто подбирает себе удобных соперников или избегает поединков. Не исключаю, что вернусь в лёгкий вес для того, чтобы заработать на бою с Дэвисом. Это единственный интересный бой в дивизионе», – заявил спортсмен.

Напомним, профессиональный рекорд Хейни в боксе составляет 30-0. 9 декабря на арене Chase Center в Сан-Франциско (Калифорния, США) он сразится против чемпиона WBC в первом полусреднем весе Риджиса Прогрейса.