«Я уважаю тебя и всех русских». Бруно Силва обратился к Шаре Буллету

Бразильский боец UFC Бруно Силва высказался по поводу проигранного поединка россиянину Шарабутдину Магомедову, для которого этот бой оказался дебютным в промоушене.

«Я не очень хорошо дрался. Поздравляю с победой. Я уважаю тебя и всех русских. Желаю тебе больших успехов», – написал Силва в социальных сетях.

Бойцы неспешно стартовали, Магомедов привычно работал ногами по этажам, Силва же делал акцент на контратаки руками. В середине отрезка россиянин потряс соперника, однако развить успех не сумел. В концовке раунд был приостановлен из-за случайного удара в пах со стороны Магомедова.

Во втором раунде Магомедов пошёл вперёд, беспокоя Силву ударами ногами по корпусу. В середине раунда бразилец смог провести тейкдаун, сумев посечь россиянина, активно атаковавшего его из позиции снизу.

В третьем раунде Силва со старта пошёл в борьбу, реализовав тейкдаун. В середине пятиминутки россиянин, отползя к сетке, смог подняться, однако вновь пропустил проход в ноги.