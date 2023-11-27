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Шара Буллет обратился к UFC после вызова Веттори

Шара Буллет обратился к UFC после вызова Веттори
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Непобеждённый российский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, обратился к руководству организации с просьбой устроить поединок с бывшим претендентом на титул итальянцем Марвином Веттори.

Напомним, ранее Веттори подтвердил, что готов встретиться с Магомедовым в клетке на одном из турниров промоушена.

«Марвин Веттори, я жажду разделить с тобой клетку, мы можем собрать стадионы и дать людям хлеба и зрелища. Я не сомневаюсь в твоих бойцовских навыках и духе, я тоже не из музыкальной школы вышел, прошу организацию дать мне шанс выйти и показать на всё что я способен», — написал Магомедов в социальных сетях.

Шарабутдину Магомедову 29 лет. Россиянин дебютировал в UFC на турнире UFC 294 в октябре, победив единогласным решением бразильца Бруно Силву.

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