Блэйдс объяснил, почему Царукян победит в бою с Дариушем

Пятый номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Кёртис Блэйдс (17-4) рассказал, почему российский боец Арман Царукян одержит победу в поединке с Бенеилом Дариушем.

«Я ненавижу ставить против Дариуша, потому что он на ходу, он удивляет своих соперников. Но я думаю, что Арман лучше в стойке. Он сильнее и точнее бьёт. Это будет решающим моментом. Думаю, Арман победит», — сказал Блэйдс в интервью Дэвиду Линчу.

Противостояние состоится на турнире UFC Fight Night 233, который пройдёт на стадионе «Муди-Центр» в Остине, штат Техас. Спортивное шоу запланировано на 3 декабря. Бой Армана и Бенеила будет главным событием турнира.

Напомним, в последнем поединке Царукян встречался с бразильцем Жоакимом Силвой. Бой продлился два раунда и закончился досрочной победой Армана техническим нокаутом.