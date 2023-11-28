Биспинг: защита временного титула даст Аспиналлу понимание того, что он настоящий мужчина

Бывший чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик, британец Майкл Биспинг обсудил векторы карьер Джона Джонса и Тома Аспиналла, которые владеют титулами промоушена UFC в тяжёлом дивизионе. Биспинг предположил, что Аспиналл, ожидая восстановления Джона Джонса после травмы, должен проводить защиту временного титула и встретиться с Джонсом в октагоне, когда тот наконец-то выйдет против Стипе Миочича.

«В жизни не поверю, что Тома заставят просидеть без дела следующие 18 месяцев или сколько потребуется времени. Думаю, его пригласят поработать. Думаю, он будет защищать временный пояс, что станет лучшей возможностью для Тома. Считаю, что чем больше раз он защитит временный титул, тем больше он будет чувствовать, что он настоящий мужчина и такой Том — настоящий чемпион.

Если Джонс одолеет Стипе и не закончит карьеру, а Том будет защищать этот пояс, то Джонсу будет труднее завершить карьеру просто потому, что люди спросят: «Почему ты избегаешь Тома? Он здесь и защищает титул, так что ты должен с ним сразиться». Думаю, что общественная реакция будет заметной, если он этого не сделает. Говоря о Томе, если он защитит пояс несколько раз — это сделает их бой гораздо более сильным. Это событие будет огромным», — сказал Биспинг в видео на своём YouTube-канале.