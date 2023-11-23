«Джонса следует лишить титула». Аспиналл наезжает на легенду и рвётся за Нганну

Совсем немного времени прошло с того момента, как на UFC 295 Том Аспиналл нокаутировал Сергея Павловича. Для англичанина этот поединок стал действительно ключевым. Он вышел на коротком уведомлении, завоевал временный пояс чемпиона UFC и мощно продвинулся в рейтингах. А главное, у Тома появилась запредельная уверенность в себе, он перестал скромничать и перешёл в атаку. Аспиналл не намерен долго ждать Джона Джонса, хочет повесить на своё плечо полноценный пояс здесь и сейчас.

Сразу после поединка англичанин очень осторожно и уважительно высказывался о легендарном чемпионе. Но, видимо, окончательно понял, что ждать Костяного придется очень долго. Сначала Джонсу нужно будет восстановиться после тяжёлого повреждения, затем провести тот самый запланированный поединок со Стипе Миочичем. И Тома такая ситуация не устраивает совсем, поэтому он очень ярко высказался в адрес Джона.

Том Аспиналл временный чемпион UFC в тяжёлом весе «Джонса должны лишить титула, если честно. Так происходит со всеми, кто получает подобные травмы. Не понимаю, почему он до сих пор владеет поясом. Я должен быть настоящим чемпионом прямо сейчас. Хватит защищать Джонса. Если он травмирован – с дороги».

Говоря откровенно, фраза прозвучала довольно жёстко. Аспиналл продемонстрировал, что он не собирается быть добряком, который будет ждать своего шанса смиренно и кротко. Том продемонстрировал своё желание обладать поясом прямо здесь и сейчас. И это должно подкупать UFC. В лиге появился сильный, разносторонний и яркий тяжеловес, который готов не только брутально вырубать соперников, но и делать настоящее шоу.

Любопытно, что Аспиналл даже демонстрирует, что не сосредоточен исключительно на UFC. Том заявил о желании провести боксёрский поединок: «Боксёрский бой? Давайте сделаем это. Я хочу активно заниматься ММА. Чувствую себя прекрасно. Я обязательно проведу такой бой, если смогу добиться разрешения от UFC. Это хорошая идея, она мне нравится, очень нравится. Я сделаю это. Я хочу быть активным. У меня был годичный перерыв из-за травмы колена. Я вернулся и с тех пор выглядел довольно неплохо. Сейчас я в действительно хорошей форме, давайте продолжим в том же духе. Я не хочу ждать Джона Джонса. Кто знает, вернётся он или нет? Я подерусь с другим претендентом, или это будет боксёрский бой. Это отличная идея».

Стоит отметить, что Аспиналл занимался боксом в раннем детстве, а затем возвращался к нему в возрасте 20 лет. И тогда Том тренировался с самим Тайсоном Фьюри. А сейчас англичанин увидел положительный пример Фрэнсиса Нганну, который перебрался в профессиональный бокс и едва не победил действующего чемпиона мира. Теперь по стопам Хищника собирается пойти и Аспиналл. Учитывая данные Тома, это вполне может получиться.

Скорее всего, UFC не рискнет лишить Джонса титула, поэтому Аспиналлу всё-таки придется ждать. При этом рисковать своим временным поясом и статусом претендента на титульный бой Том не станет. Поэтому было бы очень интересно посмотреть за тем, как именно сложится дебют англичанина в профессиональном боксе. Например, любопытным могло бы стать противостояние Аспиналла с Нганну.