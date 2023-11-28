Пётр Ян: Аспиналл потенциально наваляет даже Джонсу, но Павлович может вернуть должок Тому

Известный российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории Пётр Ян высказался о потенциальном реванше между российским тяжеловесом Сергеем Павловичем и британцем Томом Аспиналлом.

«Опасения были. Аспиналл — очень крутой и быстрый соперник, который сполна воспользовался своими сильными сторонами. Британец — элитный спортсмен. Потенциально он может навалять даже Джонсу. Том — современный универсал: стремительный, точный, техничный, с хорошими навыками в партере. Однако у Сергея есть возможность вернуть британцу должок.

Он проведёт работу над ошибками. Следует учитывать и фактор весовой категории: у тяжей каждый удар действительно способен решить судьбу противостояния. Более того, Серёга несколько раз достал Тома в начале раунда», — приводит слова Яна RT.