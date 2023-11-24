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PFL 10: 2023 PFL World Championship
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Сергей Павлович дал обещание после поражения в бою с Аспиналлом

Сергей Павлович дал обещание после поражения в бою с Аспиналлом
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Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в тяжёлой весовой категории, россиянин Сергей Павлович поблагодарил болельщиков за поддержку и пообещал вернуться ещё сильнее. В последнем поединке Сергей уступил британцу Тому Аспиналлу.

«Друзья, двигаемся дальше. Вижу вашу поддержку, спасибо всем за тёплые слова! Вернёмся сильнее, очень скоро! Путь за мечтой только начинается. Шаг за шагом, цель за целью. Скоро увидимся!» — написал Павлович у себя в социальных сетях.

Бой Павловича и Аспиналла проходил в ночь с 11 на 12 ноября мск на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США). Спортсмены сражались за временный титул организации в тяжёлом весе. Противостояние завершилось досрочной победой британца нокаутом в первом раунде.

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