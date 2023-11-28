Аспиналл рассказал о секретном оружии, которое готовил перед боем с Павловичем

Временный чемпион UFC в тяжёлой весовой категории британец Том Аспиналл заявил, что готовил секретное оружие перед поединком с российским бойцом Сергеем Павловичем.

«Честно говоря, я думаю, что мог бы провести пять раундов в октагоне. И я был бы в абсолютном порядке, парень. Не хотел раскрывать это, но у меня было секретное оружие, о котором знали только мои партнёры по команде. Оно заключалось в том, что я становлюсь лучше с каждым раундом. На ранних этапах я не очень хорош, но я становлюсь лучше с каждым раундом.

У меня была реально крутая физическая форма. Я горжусь тем, как поддерживал её весь год. Раньше у меня не было возможности показать её. Но, если выпадает шанс одержать победу нокаутом на первой минуте, я сделаю это», — рассказал Аспиналл в интервью Майклу Биспингу.