Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Аспиналл рассказал о секретном оружии, которое готовил перед боем с Павловичем

Аспиналл рассказал о секретном оружии, которое готовил перед боем с Павловичем
Аудио-версия:
Комментарии

Временный чемпион UFC в тяжёлой весовой категории британец Том Аспиналл заявил, что готовил секретное оружие перед поединком с российским бойцом Сергеем Павловичем.

«Честно говоря, я думаю, что мог бы провести пять раундов в октагоне. И я был бы в абсолютном порядке, парень. Не хотел раскрывать это, но у меня было секретное оружие, о котором знали только мои партнёры по команде. Оно заключалось в том, что я становлюсь лучше с каждым раундом. На ранних этапах я не очень хорош, но я становлюсь лучше с каждым раундом.

У меня была реально крутая физическая форма. Я горжусь тем, как поддерживал её весь год. Раньше у меня не было возможности показать её. Но, если выпадает шанс одержать победу нокаутом на первой минуте, я сделаю это», — рассказал Аспиналл в интервью Майклу Биспингу.

Материалы по теме
Пётр Ян: Аспиналл потенциально наваляет даже Джонсу, но Павлович может вернуть должок Тому
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android