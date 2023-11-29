Рамазанов: Царукян — угроза для лёгкого веса UFC, он может сместить чемпиона

Чемпион Hardcore ММА Шамиль Рамазанов поделился мнением о предстоящем поединке в лёгком весе (до 70 кг) UFC между россиянином Арманом Царукяном и американцем Бенеилом Дариушем.

«Бой пушка, оба топа, но вижу Армана явным фаворитом. Он реальная угроза для этого веса и может в будущем сместить чемпиона. Буду обязательно смотреть», — сказал Рамазанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, поединок между Царукяном и Дариушем состоится в ночь со 2 на 3 декабря в Остине (США) и возглавит турнир UFC on ESPN 52.