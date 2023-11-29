WBC заявил о готовности сделать бой Уайлдера и Джошуа отборочным

Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что организация готова поддержать бой между британцем Энтони Джошуа (26-3, 23 KO) и американцем Деонтеем Уайлдером (43-2-1, 42 KO) в случае его организации.

По словам Сулеймана, победитель этого боя мог бы стать обязательным претендентом на титул, в настоящий момент принадлежащий британцу Тайсону Фьюри.

«Мы ждали, выступали посредниками и всячески поощряли всех, кто пытался устроить этот поединок. Когда Уайлдер был чемпионом, этот поединок несколько раз был очень близок к организации.

Уайлдер является первым номером [рейтинга], также есть Джошуа, Паркер и Отто Валлин, все они занимают высокие позиции. После 23 декабря мы увидим перестановки в рейтинге. Похоже, Уайлдер и Джошуа находятся на пути к столкновению. Вполне вероятно, что это будет финальный отборочный поединок», — приводит слова Сулеймана Sky Sports.