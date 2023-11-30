Дариуш — о бое с Царукяном: победа не прибавит мне статуса

Четвёртый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Бенеил Дариуш не считает, что победа над россиянином Арманом Царукяном станет толчком для развития его карьеры.

«Что даст мне этот бой? Если говорить о статусе, то ничего. Если я выиграю, то мой рейтинг не изменится. А если проиграю, то меня, очевидно, понизят. Но я спортсмен и люблю соревноваться, мне нравится соревноваться с лучшими в мире. Это то, что мотивирует меня.

Вопрос не в рейтинге. И вопрос не в статусе. Я хочу убедиться перед завершением карьеры, что передрался с лучшими парнями в мире. И сейчас я делаю это», — сказал Дариуш на пресс-конференции.

Напомним, поединок Царукяна и Дариуша возглавит турнир UFC on ESPN 52, который состоится в ночь со 2 на 3 декабря в Остине (США).