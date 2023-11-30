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Аспиналл высказался о возможности боёв с Джонсом и Миочичем

Аспиналл высказался о возможности боёв с Джонсом и Миочичем
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Английский боец UFC Том Аспиналл в интервью Майклу Биспингу высказался о возможности проведения поединков против Джона Джонса и Стипе Миочича до завершения их профессиональных карьер.

«Честно говоря, не знаю, но уверен, что необходимо принять вызов, и иногда о нём нужно громко заявлять. Обычно это не мой стиль — громко выступать, командовать и так далее, но, как я уже сказал, это моя мечта. Любой, кто будет осуждать за попытку получить бой и опыт мечты, будет поступать глупо.

Мне хотелось бы испытать это до того, как они уйдут на пенсию — посмотреть на своё положение и соответствуют ли мои навыки. Я пытаюсь бросить вызов самому себе и воплотить свою мечту в жизнь, пока такая возможность есть», — заявил Аспиналл в интервью на YouTube-канале Биспинга.

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