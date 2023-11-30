Чисора рассказал о совете Джошуа и Дюбуа, к которому они не прислушались в бою с Усиком

Известный британский боксёр Дерек Чисора заявил, что он обращался с советом к Энтони Джошуа и Даниэлю Дюбуа перед их боями с украинцем Александром Усиком.

«Я рассказывал всем о плане, но люди предпочли его не придерживаться. Я говорил, что надо быть в форме, именно так. Я обращался к Энтони Джошуа, чтобы он занимался после спаррингов, но он этого не делал. То же самое я сказал Даниэлю Дюбуа, и он этого не сделал. Суть в Усике заключается в том, что когда он начинает водить своими руками вверх и вниз, то вы в беде. Когда он поднимает руки — просто бейте его. Я отправлял его в нокдаун, а они мне не поверили.

Он [Усик] хороший мужик, впечатляющий. Однако если позволить ему впечатлять вас, то он вас переедет», — сказал Чисора в интервью YouTube-каналу Up Front With Simon Jordan.