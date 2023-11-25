Блогер Милохин назвал дату своего боксёрского поединка

Звёздный российский блогер Данила Милохин, более известный как Даня Милохин, сообщил, что готовится его первый боксёрский поединок в начале декабря.

По словам Милохина, выступление пройдёт по правилам любительского бокса, однако в будущем он хотел бы испытать себя и в других дисциплинах.

«Готовят на 1 декабря любительский бой по боксу. Потом потихоньку пойду уже к кикбоксингу, а затем в ММА. Вначале буду выступать в любительских, чтобы я начал привыкать к ударам. После этого боя будет ещё один бой. Короче, я начну сейчас прям часто биться, привыкать к этой жизни бойца», – сказал Милохин в социальных сетях.

Ранее в интервью Милохин назвал бойца смешанного стиля, который является для него примером.