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Стерлинг: мы не увидим бой Аспиналла и Джона Джонса

Стерлинг: мы не увидим бой Аспиналла и Джона Джонса
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг поделился мнением о шансах британца Тома Аспиналла получить поединок с чемпионом промоушена в тяжёлом весе Джоном Джонсом. Аспиналл является временным чемпионом в тяжёлой весовой категории.

«Насколько я понимаю, мы не увидим бой Аспиналла и Джонса. Хоть у нас есть временный чемпион, который здоров, активен, молод и готов к игре, нам предстоит смотреть поединок Джона Джонса со Стипе Миочичем. Думаю, у Тома не будет возможности сразиться с одним из величайших бойцов всех времён», — сказал Стерлинг на своём канале в YouTube.

Напомним, Аспиналл завоевал пояс временного чемпиона UFC в тяжёлом весе благодаря победе, одержанной в поединке с россиянином Сергеем Павловичем.

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