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Дю Плесси: если я уничтожу Чимаева, что мне делать дальше?

Дю Плесси: если я уничтожу Чимаева, что мне делать дальше?
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Южноафриканский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Дрикус дю Плесси поделился мнением о потенциальных поединках в случае завоевания чемпионского пояса UFC в среднем дивизионе. 20 января Дрикус проведёт титульный бой с Шоном Стриклендом.

«В любом случае я хотел бы подраться с Исраэлем Адесаньей. Это был бы мой первый выбор в качестве защиты титула. Но я предполагаю, что Хамзат — это тот парень, которого UFC собирается выставить против меня. Всё будет зависеть от того, кого я побью и как я это сделаю. Если я выйду и уничтожу Хамзата, что мне делать дальше? Если я одолею Исраэля Адесанью, который уничтожал весь дивизион? Двумя парнями, которые уничтожили дивизион, были Уиттакер и Адесанья, и после победы в бою с ними делать будет больше нечего», — сказал дю Плесси на канале Submission Radio в YouTube.

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