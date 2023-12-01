Кормье предложил лишить Джонса чемпионского титула

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Даниэль Кормье заявил, что Джона Джонса следует лишить титула чемпиона в тяжёлой весовой категории в связи с тем, что его бой со Стипе Миочичем отложен на неопределённый срок. Кормье также заявил, что чемпионский титул следует передать временному чемпиону дивизиона — Тому Аспиналлу.

«Если Джонс и Стипе собираются драться только друг с другом, то Тому Аспиналлу не придётся защищать временный титул, потому что Джонсу и Стипе нет необходимости ставить пояс на кон. Они могут просто подраться, и этого будет достаточно. Пусть дерутся за звание величайшего всех времён — это не имеет значения, дайте им этот титул.

Том Аспиналл — человек, который будет возглавлять супертяжёлый дивизион ещё долгие годы. Так что да, я считаю, что он [Аспиналл] должен стать действующим чемпионом. Джонс — действующий чемпион, и он заслужил этот титул в октагоне, победив Сириля Гана. Однако если он собирается драться только со Стипе, а это произойдёт минимум через семь месяцев, то чемпионом придётся назвать Тома Аспиналла — никто и глазом не моргнёт», — сказал Кормье в подкасте MMA Fighting.