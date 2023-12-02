«Никакого диалога не было». Дмитрий Бивол — о битве взглядов с Артуром Бетербиевым

Действующий чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол поделился мнением о встрече с россиянином Артуром Бетербиевым, состоявшейся во время турнира, главным поединком которого стало противостояние британца Тайсона Фьюри и камеруно-французского бойца Фрэнсиса Нганну.

«Никакого диалога не было. Но предстоящий поединок имеет отношение к возможному бою с Бетербиевым. Саудовская Аравия заинтересована в больших боях. Они видят, что в полутяжёлом весе есть этот бой. Они заинтересованы», — приводит слова Бивола промоутерская компания «Мир бокса».

Напомним, 23 декабря Бивол проведёт защиту титула WBA против британца Линдона Артура (23-1, 16 KO). Поединок станет для россиянина первым с ноября 2022 года, когда он победил единогласным судейским решением бывшего чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканца Хильберто Рамиреса.

Бетербиев 14 января в Канаде проведёт защиту титулов WBC, IBF и WBO против экс-чемпиона во втором среднем весе британца Каллума Смита (29-1, 21 KO).