Бивол: Каллум Смит может противопоставить что-то Артуру, но фаворитом вижу Бетербиева

Действующий чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол поделился мнением о бое россиянина Артура Бетербиева с британцем Каллумом Смитом.

«Может ли Каллум Смит противопоставить что-то Артуру? Конечно, может. Это же бокс, здесь всегда можно рассчитывать на какой-то удар. У Каллума хороший левый сбоку. Но он не особенно пользуется своими данными, подпускает соперников очень близко. Но фаворитом всё равно вижу Бетербиева», — приводит слова Бивола промоутерская компания «Мир бокса».

Бетербиев 14 января в Канаде проведёт защиту титулов WBC, IBF и WBO против экс-чемпиона во втором среднем весе британца Каллума Смита (29-1, 21 KO).

Каллуму Смиту 33 года. Боец является бывшим чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), а также победителем Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS). В августе 2022 года Смит победил нокаутом в отборочном поединке и стал обязательным претендентом на титул WBC.