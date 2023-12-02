Дмитрий Бивол: Конор Макгрегор — свой парень с района

Действующий чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол рассказал, с какими звёздами бокса и смешанных единоборств ему удалось пообщаться во время пребывания на турнире, главным событием которого стал поединок между британцем Тайсоном Фьюри и бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

«С Шугаром Рэем Леонардом не получилось особенно пообщаться. Но удалось пообщаться с Пакьяо, Тайсоном, Макгрегором и Адесаньей. Пакьяо мне понравился, Рой Джонс показывал много видео про петушиные бои. Он выступает как промоутер, организует их. Конор Макгрегор – свой парень с района. Он спокойно разговаривает, весело», — приводит слова Бивола промоутерская компания «Мир бокса».

Напомним, 23 декабря Бивол проведёт защиту титула WBA против британца Линдона Артура (23-1, 16 KO). Поединок станет для россиянина первым с ноября 2022 года, когда он победил единогласным судейским решением бывшего чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканца Хильберто Рамиреса.