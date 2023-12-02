Президент WBO остался недоволен решением WBA и WBC, которые ввели новые весовые категории

Президент Всемирной боксёрской организации (WBO) Пако Валькарсель выразил недовольство решением WBA и WBC ввести новую весовую категорию для тяжеловесов.

«Иногда лекарство оказывается хуже болезни. 17 весовых категорий в боксе – это более чем достаточно. Изменения не всегда хороши, и во многих случаях, пытаясь улучшиться, мы наносим вред имиджу бокса», – написал Валькарсель в социальных сетях.

Напомним, Всемирная боксёрская ассоциация WBA вслед за WBC ввела новую весовую категорию – до 101,6 кг. Первый титул чемпиона мира WBA в этой категории разыграют в Дубае 9 декабря между Евгением Тищенко из России и Леоном Хартом из Германии – боксёры в новом рейтинге на первой и второй позиции соответственно.