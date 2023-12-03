Дана Уайт отреагировал на слова Аспиналла, призвавшего лишить Джонса титула UFC

Генеральный директор UFC Дана Уайт прокомментировал слова временного чемпиона UFC в тяжёлом весе Тома Аспиналла. Британец недавно заявил о том, что чемпиона организации в королевском дивизионе Джона Джонса следует лишить титула из-за длительного простоя, который у него возник из-за травмы.

«Бой Джонса со Стипе состоится – оба парня это заслуживают. Это бой величайшего бойца всех времён против величайшего тяжеловеса всех времён. Эти двое хотят драться друг с другом, так всё и будет. Посмотрим, что решит делать победитель, и будем отталкиваться от этого», – сказал Уайт на пресс-конференции после UFC.

Напомним, Джон Джонс должен был провести поединок против Стипе Миочича в ноябре текущего года на турнире UFC 295. Но Джонс перед боем получил травму плеча и выбыл из строя на восемь-девять месяцев.