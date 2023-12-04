Дудакова объяснила гневный комментарий Даны Уайта в свой адрес

Российский боец женского минимального веса (до 52 кг) UFC Виктория Дудакова прокомментировала жёсткие слова президента промоушена Даны Уайта в своей адрес. Уайт раскритиковал Дудакову за то, что она вышла на бой с Джин Ю Фрей на UFC 294, несмотря на заражение инфекцией стафилококка.

«Если вы хотите врать и скрывать подобные заболевания, то делайте это у себя дома. Зачем сидеть здесь и рассказывать, что у тебя было заражение?» — говорил ранее Уайт.

«Он бы ничего другого и не мог сказать. Когда тень брошена на бойца — ничего страшного. Когда тень брошена на лигу — нужно защищать лигу. На следующий день мы поехали в госпиталь, и там нам сказали, что это был гнойный абсцесс. Скорее всего, он был вызван не стафилококком. По крайней мере, нам написали бумагу, что в день боя я была не заразной. Этот рапорт мы отправили в UFC, нам сказали: «Всё, без проблем, никаких претензий», — приводит слова Дудаковой «Комсомольская правда».

Напомним, Виктория в итоге победила единогласным решением судей.