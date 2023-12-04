«Он готов пахать». Рагозин высказался о возвращении Петра Яна

Российский боец RCC Михаил Рагозин высказался о своём соотечественнике Петре Яне и сроках его возвращения в октагон.

«Я не так часто наблюдаю за ним. Пётр только начал подготовку, поэтому не всегда приходит в общую группу. Но я видел, в какой он форме, и на уровне нашей базы, нашей академии, он всем даёт огня, даёт жару. Когда он на тренировке, у всех появляется желание пахать больше, чем обычно. Он моторчик команды, который всех подбивает на высокие результаты, на высокий темп. Я думаю, что на март вполне реальный срок возвращения. Пётр хоть и говорит, что не тренировался, но он поддерживал себя в форме, и он готов пахать. Главное, чтобы не было травм, но он говорит, что всё залечил. В марте ждём его возвращение, верим в победу. Если всё будет в порядке со здоровьем, я уверен, что он вернёт пояс в 2024 году», — сказал Рагозин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.